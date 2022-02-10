Поврежденный при реставрации Ханский дворец восстановят за месяц

Срок противоаварийных работ из-за трещины, возникшей на стене одного из корпусов дворцового комплекса в Бахчисарае, назвали в минкультуры Крыма.





Ханский дворец, закрытый после появления трещины, вновь открыли для посетителей. Они могут попасть на территорию через Южные ворота. Центральные ворота, находящиеся рядом с корпусом, в котором ведутся противоаварийные работы, остались закрытыми.





По информации пресс-службы ведомства, работы в графском корпусе планируют провести в течение месяца.





«Предусмотренные планом-графиком реставрационные мероприятия по объекту будут начаты с апреля 2022 года», — процитировал министерство «Интерфакс».





Ранее сообщалось, что Ханский дворец закрыли для посещений из-за трещины, образовавшейся в стене одного из корпусов при укладке канализации рядом со зданием. Работы ведутся на территории в рамках реставрации дворцового комплекса. По информации дирекции по централизованному обслуживанию учреждений культуры Крыма, трещина образовалась из-за отсутствия фундамента под стеной.





Ханский дворец, построенный в XVI веке, на протяжении трех веков был резиденцией правителей Крымского ханства. Он считается единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры.





Фото: Chapultepec, Общественное достояние,

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