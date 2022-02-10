На заседании профильной комиссии Ассоциации менеджеров обсудили поддержку креативных индустрий

В Москве 9 февраля состоялось первое заседание комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров.

«Идея создания комиссии назревала давно. Сегодня у нас огромное число участников, представляющих самые разные организации. Мы бы хотели, чтобы здесь находили единомышленников и партнеров. Креативные индустрии могут стать отличным драйвером для развития территорий», — заявил первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.





Председатель комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил: «Площадка станет местом, где бизнес, власть и представители креативных и творческих сфер будут находить точки взаимодействия, где интересы всех сторон пересекаются. Сейчас настало время, когда бизнес не может существовать и развиваться, не принимая во внимание сферу креативных индустрий. Креативная индустрия — это не только повышение конкурентноспособности, создание новых направлений деятельности, рабочих мест, но и повышение качества жизни людей, возможности для их самореализации».





По словам первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике Дениса Кравченко, по прогнозам аналитиков при стабильном развитии креативных индустрий их вклад в ВВП страны может составить 8-8,5% ВВП. Но над этим нам придется поработать, скорректировать правовое поле, в том числе налоговое и трудовое законодательство.





Кравченко выступил с инициативой провести на площадке Государственной Думы круглый стол по поддержке креативных индустрий с участием профильных комитетов высшего органа государственной власти.





Одним из институтов поддержки творческих команд России стал Президентский фонд культурных инициатив. В ходе первого конкурса, прошедшего в 2021 году, удалось получить социологический срез о людях, ассоциирующих себя с креативными индустриями.





«Из 84 регионов России было подано больше 12,5 тысяч заявок на 84 миллиарда рублей, 22 миллиарда указаны как софинансирование, предложенное грантополучателями. Это те деньги, которые проектные команды и их партнеры готовы вложить в экономику», — привел цифры Карманов.









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