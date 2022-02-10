Начался прием заявок на конкурс «Песни Победы 2022»

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) проводит второй музыкальный конкурс «Песни Победы». Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для участия в конкурсе необходимо сделать видеозапись своего исполнения песни о Победе и оформить заявку на сайте песни-победы.рф. Прием заявок продлится до 15 марта 2022 года.





Задачи проекта — сохранение памяти о Великой Отечественной войне, популяризация мелодий той эпохи, патриотическое воспитание молодого поколения.





Профессиональное жюри выберет кандидатов, которые затем примут участие в нескольких отборочных турах. Полуфинальные концерты стартуют в мае этого года, а уже в сентябре состоится итоговый концерт, на котором будут определены победители конкурса.





«В 2020 году, когда мы запустили первый конкурс „Песни Победы“ в честь 75-летия окончания войны, мы получили огромное количество заявок от участников из самых разных российских городов и из-за рубежа. Десять концертов конкурса транслировались онлайн и набрали более миллиона просмотров. Все это говорит о большом интересе к проекту как со стороны исполнителей, так и со стороны зрителей. Мы не могли оставить это без внимания и решили продолжить проект», — рассказывает заместитель генерального директора, координатор программ НФПП Юлия Иванина.





Конкурс проводится в нескольких номинациях: «Профессионалы», «Любители», «Хоры и ансамбли», «Дети», «Гордость» и «Авторская песня». Для участия можно исполнить одну из всенародно любимых песен Победы, малоизвестную композицию или авторскую песню, посвященную героям Великой Отечественной войны.





В состав жюри конкурса входят директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный, Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, Герой Советского Союза, председатель Союза десантников России Валерий Востротин, певица Любовь Казарновская, генеральный директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко, генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова, композитор Лора Квинт, президент Фонда памяти Арно Бабаджаняна Араик Бабаджанян, музыкальный продюсер Гаянэ Шиладжян и другие видные деятели культуры и искусства.





Партнерами проекта выступают Евразийская конфедерация обществ правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», портал «Культура.РФ», Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания «Арт-Центр Плюс», Первое музыкальное Издательство, Фирма «Мелодия», журнал «Прямая речь», компания Kawai, проект Opera Night.





Эксклюзивным партнером конкурса «Песни Победы» выступит социальная сеть «Одноклассники»: в официальной группе проекта в «Одноклассниках» будут проводиться онлайн-трансляции концертов конкурса, а также интерактивные игры среди пользователей соцсети.





Фото: Федор Ронжин