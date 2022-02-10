В Театре Российской армии открыли памятную звезду в честь Владимира Зельдина

Актеру Театра Российской армии Владимиру Зельдину открыли памятную звезду в Москве. Об этом заявили в Минобороны России.

«В Центральном академическом театре Российской армии состоялась церемония закладки памятной звезды великого артиста Театра армии Владимира Михайловича Зельдина», — говорится в сообщении.





По информации ведомства, Зельдин служил в театре с 1945 года, посвятил 70 лет своей жизни искусству и даже в возрасте 101 года играл в спектаклях «Танцы с учителем» и «Человек из Ламанчи».





«Сегодня ему исполнилось бы 107 лет», — отметили в Минобороны.





Фото: YouTube