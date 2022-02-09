ГМЗ «Владивостокская крепость» стал одним из градообразующих объектов

09.02.2022
Глава Минкультуры России Ольга Любимова провела онлайн-встречу с директором музея Виктором Шалаем, сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководитель музея-заповедника «Владивостокская крепость», созданного в 2019 году, представил результаты деятельности музея за два года, рассказал о работе по музеефикации военных объектов и проведению в пространстве музея выставочных проектов, мастерских и фестивалей.
«Объекты крепости чрезвычайно сложны. Только в течение двух последних лет началась последовательная работа с этими памятниками. Сегодня в списке числится 96 объектов культурного наследия, которые подлежат музеефикации», — сказал он.
По словам директора, за два года с нуля сформировали музейную коллекцию, в которую включили около 3,5 тысячи экспонатов. В музее прошли 16 выставок, часть из которых показывали в других городах. Стартовала работа по включению Владивостокской крепости в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку она является самой большой военно-морской крепостью рубежа XIX-XX веков в мире.
Музей планирует создать творческие резиденции для молодежи, начать подготовку реставраторов совместно с ДВФУ, а также пригласить инженеров, фотографов, дизайнеров и других специалистов для работы в крепости.
«Владивостокская крепость представляет собой совершенно уникальные объекты, обрамленные фантастической природой. Очень важно провести необходимое благоустройство территории, обеспечить удобное пространство для отдыхающих, не наносящее ущерб памятнику», — отметила Ольга Любимова.
Глава Минкультуры РФ также предложила рассмотреть в качестве направления развития сотрудничество с кинокомпаниями, которые могли бы снимать фильмы в локациях Владивостокской крепости.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ