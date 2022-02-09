Минкульт разъяснит процедуру конкурса по распределению контрольных цифр приема

09.02.2022
Онлайн-семинар предназначен для представителей и учредителей образовательных организаций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.
10 февраля в 11:00 по московскому времени Минкультуры РФ проведет вебинар. Заявленные спикеры — замминистра культуры России Ольга Ярилова и глава департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ Светлана Ермакова.
Вебинар посвятят организационно-методическим вопросам проведения конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2023/2024 учебный год по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки по образовательным программам высшего образования в области искусств.
К участию в семинаре приглашают учредителей и работников высших образовательных учреждений. Для этого потребуется зарегистрироваться и присоединиться к вебинару в указанное время по ссылке
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Вопросы по теме семинара можно направлять на почту: istat@mkrf.ru.
Согласно 51-му федеральному закону от 24 марта 2021 года, внесшему изменения в ФЗ «Об образовании», Минкультуры РФ наделено полномочиями по установлению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств, начиная с 2023/24 учебного года.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ