В РЭМе открылась выставка о культуре народов Карачаево-Черкесии

Проект «Культура без границ: наследие народов Карачаево-Черкесии в собрании Российского этнографического музея» приурочен к 100-летию образования КЧР, сообщили в Минкультуры РФ.





В первую в год 120-летия РЭМа экспозицию вошли более 300 предметов, характеризующих культуру народов Карачаево-Черкессии: карачаевцев, ногайцев, черкесов и абазин. Она познакомит с их образом жизни и занятиями, конфессиональными и музыкальными традициями, а также с историей их изучения через музейные коллекции.





На выставке представлены предметы мусульманского культа, музыкальные инструменты, войлочные и ковровые изделия, отражающие самобытность культур и их сходство, которое сложилось в результате длительного соседства и взаимодействия в рамках республики и всего Северо-Кавказского региона.





В экспозицию вошли карачаевский женский и черкесский мужской костюмы, образцы золотошвейного искусства, демонстрирующие своеобразие Северо-Западного Кавказа, а также тамги — печати или клейма карачаевских родов.





Отдельный раздел посвящен научным сотрудникам РЭМа, внесшим наибольший вклад в изучение традиционной культуры народов Карачаево-Черкесии и сохранение ее предметного мира в музее. Среди них — кавказоведы К.А. Иностранцев, А.А. Миллер, Е.Н. Студенецкая.





Выставка будет работать в Этнографическом музее, расположенном в центре Петербурга, до 17 апреля.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ