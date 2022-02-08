Объявлены победители конкурса заставок Фестиваля анимационного кино

Открытый российский фестиваль анимационного кино подвел итоги конкурса на лучшую заставку. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





Победителем конкурса стала студентка кафедры графики и анимации УрГАХУ Татьяна Шитикова, создавшая работу «Погоня за кадром». Второе место присудили художнику-аниматору Ольге Волковой из Казани, представившей заставку «За рамки». Тройку лидеров замкнула Мария Кузьменко с работой «Побег из кадра».





Все заставки представят на церемонии открытия XXVII Открытого российского фестиваля анимации (ОРФАК), которая состоится 16 марта в Суздале. Тогда же наградят победителей и призеров конкурса.





«Погоня за кадром» будет официальной заставкой 27-го фестиваля до 2023 года. Ее будут показывать перед сеансами конкурсных фильмов в Суздале. «За рамки» и «Побег из кадра» будут предварять внеконкурсные программы. Избранные работы участников продемонстрируют перед программами в рамках акций «Открытая премьера» и «Эхо Суздаля», которые пройдут в городах России и стран ближнего зарубежья.





В этом году в конкурсе на заставку ОРФАК участвовали школьники, студенты, а также работники отрасли. Количество участников увеличилось на треть: в прошлом году подали более 20 заявок, а в этом — 31 работу.





В 2022 году фестиваль пройдет с 16 по 21 марта. В его программу включают все виды анимационных работ, созданных в России, или гражданами РФ и Беларуси, работающими в других странах.





Фото: кадр из заставки «Погоня за кадром» Татьяны Шитиковой