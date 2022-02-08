Александринский театр приедет в Москву с гастролями

Спектакли петербургского театра покажут весной в МХТ им. А. П. Чехова и Центре им. В. Мейерхольда, сообщили в пресс-службе Александринки.





Дни Александринского театра в Москве пройдут с 24 марта по 1 апреля. В программе — спектакли Основной и Новой сцен, творческие встречи, образовательные мероприятия, а также мероприятия, нацеленные на популяризацию театрального искусства и повышение квалификации театральных работников.





На Основной сцене МХТ имени Чехова впервые в столице представят «Рождение Сталина» Валерия Фокина, «Маузер» Теодороса Терзопулоса, «Детей солнца» Николая Рощина. Эти постановки обращаются к отечественной истории прошлого века.





В Центре имени Мейерхольда покажут спектакли «Нана» Андрия Жолдака и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина, участвующие в конкурсе премии «Золотая маска».





Дополнительная программа откроется встречей худрука Александринки Валерия Фокина со студентами ГИТИСа, которая пройдет 24 марта.





В последний раз Александринский театр приезжал в столицу с большими гастролями весной 2019 года, напоминает ТАСС.





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