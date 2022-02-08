Кинематографист Феликс Эскин умер в 90 лет

Ветеран «Ленфильма», продюсер, сценарист, организатор кинопроизводства и педагог скончался 8 февраля, сообщили в пресс-службе студии.





Феликс Эскин, более 60 лет проработавший на «Ленфильме», скончался на 91-м году жизни. Другие подробности не приводятся. О месте и дате прощания сообщат позже.





«Это был искренний, доброжелательный, преданный своему делу человек, память о котором надолго сохранится в сердцах ленфильмовцев», — говорится в сообщении киностудии.





Феликс Эскин (1931-2022) пришел на «Ленфильм» в 1957 году и начал работать кочегаром и водопроводчиком. Через несколько лет он стал администратором, затем заместителем директора и директором картин.





Эскин работал с режиссерами Гербертом Раппапортаом, Леонидом Менакером, Львом Цуцульковским, Виталием Мельниковым, Игорем Масленниковым, Иосифом Хейфицем и др. Он был директором картин Алексея Германа «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом».





Помимо организаторской работы, Эскин занимался драматургией. Один из его последних проектов — доклента о Великой Отечественной войне «Одна на всех» (2015). Он также преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов.





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