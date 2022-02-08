Артисты Росгосцирка выступят на фестивале «Золотой слон» в Испании

С 17 по 22 февраля в Жироне пройдет Международный фестиваль циркового искусства. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





Участниками одного из самых престижных в мире цирковых форумов станут почти 100 акробатов, гимнастов, жонглеров и других артистов из 11 стран. Они покажут испанским зрителям свои лучшие представления.





Росгосцирк представят жонглер Илья Иванцов с номером «Волна», акробаты на батуте под руководством Николая Грушина с «Венецианским карнавалом», воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича с номером «Коронация» и гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина с «Анной».





«Наши артисты буквально несколько недель назад отлично показали себя на фестивале в Будапеште. Их победы, бесспорно, вдохновили коллектив Росгосцирка. В Жирону едут молодые, яркие и очень сильные артисты, они представят четыре номера нашей компании. Уверен, им удастся поразить экспертное жюри фестиваля в Испании и, самое главное, удивить испанского зрителя», — отметил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.





Во время проведения фестиваля на манеже будет работать балет «Королевского цирка» заслуженного артиста России Гии Эрадзе.





В 2022 году «Золотой слон» пройдет в десятый раз. Изначально фестиваль проходил в Фигерасе, а затем переехал в Жирону.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ