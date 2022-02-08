Внутри памятника «Тысячелетие России» нашли автограф 1874 года

Внутри монумента, расположенного в Великом Новгороде, обнаружили подписи, которые оставляли рабочие на протяжении почти 150 лет. Об этом сообщили в Новгородском ГМЗ, пишет «Интерфакс».





Самое раннее граффити, сделанное маляром на кирпичной кладке, датируется 1874 годом. Кроме того, найдены автографы рабочих, ремонтировавших монумент в 1944 и 1953 годах. Самая свежая надпись сделана на специальной табличке исследователями монумента в 1998 году.





Ранее реставраторы нашли на бронзовом памятнике послание от литейщиков — нецензурное слово, отлитое в дореволюционной орфографии. Его не стали удалять, хотя технически это было возможно. Николай Гринев, работавший директором Новгородского ГМЗ в то время, назвал надпись «автографом русского народа».





Монумент «Тысячелетие России» открыли в Новгородском кремле в 1862 году, когда в Великом Новгороде отмечали 1000-летие Руси. В торжествах участвовала императорская семья Александра II. Авторами бронзового памятника стали архитектор Виктор Гартман, скульпторы Михаил Микешин и Иван Шредер. 16-метровый памятник представляет собой трехъярусный купол с фигурами правителей, военных и государственных деятелей, писателей и художников. На вершине ангел с крестом благословляет коленопреклоненную женщину , олицетворяющую Россию .





Фото: Sergey Tsyganov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82388010