Случайная находка дайвера оказалась руинами древнего порта

В Турции обнаружили гавань древнегреческого города Атарней, пик развития которого пришелся на IV век до нашей эры. Об этом информирует Hurriyet Daily News.





Руины обнаружил дайвер и IT-инженер Денем Орхун, работающий в США. Больше года назад он занимался подводным плаванием у берегов Эгейского моря в районе Измира, расположенного на западе Турции. Дайвер наткнулся на колонны, сфотографировал их с дрона и передал снимки археологам, работавшим на раскопках античного города Пергам.





Исследователи в течение года изучали материалы и установили, что Денем Орхун случайно нашел руины порта древнегреческого города Атарней. После открытия район объявили охраняемым объектом первой степени, а руины — археологическим памятником.





Наибольшего расцвета Атарней достиг в IV век до н.э., когда им правили Эвбул и Гермий. Первый известен как банкир, второй — как его раб, получивший свободу, и тиран. По одной из версий, Гермий убил бывшего хозяина, после чего унаследовал власть в городе. Он учился у Платона, дружил с Аристотелем, который женился на его дочери Пифиаде. В I веке до н.э. Атарней опустел, возможно, из-за эпидемии.





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