«Джека Ричера» продлили на второй сезон после премьеры

Стриминговый сервис Amazon Prime Video снимет второй сезон криминального триллера о бывшем военном полицейском, передает Deadline.





По информации издания, «Джек Ричер» получил официальное продолжение через три дня после выхода шоу на онлайн-платформе. Первый сезон вошел в топ-5 самых просматриваемых сериалов Amazon Prime Video за первые сутки в США и в мире, а также стал одним из самых высокооцененных оригинальных проектов сервиса.





Сериал снят по мотивам романов английского писателя Ли Чайлда об экс-майоре военной полиции Джеке Ричере. Главный герой скитается на стране и оказывается в небольшом городке Маргрейв, где его арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Со временем полиция понимает, что арестовала невиновного человека, и просит его помочь в поиске убийц.





Первый сезон, состоящий из восьми эпизодов, основан на первом романе серии «Этаж смерти». Он дебютировал 4 февраля 2022 года. Главную роль сыграл Алан Ритчсон («Титаны»).





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