В Новой Третьяковке открылась выставка Антона Видокле

Трехчастный проект современного художника исследует влияние идей космизма на XX век и их актуальность в наши дни, сообщили в пресс-службе галереи.





Экспозиция «Антон Видокле. Граждане космоса» будет работать с 8 февраля по 3 апреля 2022 года. Первая часть проекта «Это космос» (2014) посвящена фундаменту космизма. Вторая часть «Коммунистическая революция была вызвана Солнцем» (2015) исследует отношения между космологией и политикой. Третья часть проекта — «Бессмертие и воскрешение для всех!» (2017) — конструирует музей как пространство воскрешения, идея которого — ядро космизма.





Кинотрилогия демонстрируется в специально созданном кинотеатре в одном из залов Третьяковки на Крымском Валу. Проект объединяет эссе, документальный жанр и перформанс. Художник цитирует основателя космизма Николая Федорова и других авторов. В фильмах звучит музыка Джона Кейла и Эльен Радиг.





Антон Видокле «ищет следы влияния космизма на останках искусства советской эпохи, архитектуры и инженерии, переходя из степей Казахстана в московские музеи», отмечается в описании выставки.





Антон Видокле (род. в 1965 году) — американский художник русского происхождения. Эмигрировал в США в 1981 году. Познакомился с русским космизмом в 2012-м. С тех пор создал семь фильмов, основанных на текстах Николая Федорова, Василия Чекрыгина, Владимира Вернадского, Валериана Муравьева и Александра Святогора.









Фото: Tretyakovgallery, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68510828