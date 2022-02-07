В Казанском ТЮЗе представят премьеру спектакля об осознанном потреблении

Первая премьера театра в 2022 году «Удивительный чердак» посвящена разговору о важнейшем экологическом тренде современности, передает «Бизнес оnline».





Премьерные показы пройдут 6 февраля, в 13:00 и 16:00.





«Удивительный чердак» расскажет истории старых предметов, которые были необходимы владельцем, но со временем оказались забыты. Героями уютной сказки для всей семьи станут музыкальная шкатулка, цилиндр, веер, морская ракушка, плюшевый медвежонок, а также робот.





«Нам нужно осознанно относиться к вещам, периодически возвращаться к тому, что мы давно не использовали, и спрашивать себя: так ли мне это необходимо? Если нет, то лучше отдать этот предмет или придумать способ использовать его снова. Ведь вещи создали для того, чтобы они служили человеку», — приводит издание слова режиссера спектакля Лилии Ахметзяновой.





Помимо разумного потребления и вторичного использования, постановка поднимает темы дружбы, любви, надежды и принятия. Она нацелена на то, чтобы научить юных зрителей ценить вещи и друг друга, а взрослых — говорить просто о сложном.





Фото: pixabay