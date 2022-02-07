В Ингушетии отремонтировали единственный в республике ТЮЗ

Капитальный ремонт Ингушского театра юного зрителя в Назрани провели в рамках нацпроекта «Культура», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ТЮЗа.





Зрительный зал оборудовали современной акустической техникой, а также панелями с подсветкой. Рабочие переоборудовали сцену и поменяли экран. В зале установили новые кресла и оборудовали места для звукорежиссера, художника по свету и специалиста по управлению экраном.





К зданию пристроили фойе, где есть театральное кафе, гардеробная, охранная система. В помещениях установили камеры видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, а также аквариум. По завершении работ в здании появились новые кабинеты, технические помещения, гримерные, мастерские для декораций. Предусмотрено уличное освещение на фасаде здания и прилегающей территории.





«Здание ТЮЗа преобразилось и внешне, и внутренне, превратившись в комфортное культурное пространство», — отметили в пресс-службе.





Артисты Ингушского ТЮЗа встретят юных зрителей в обновленном театре после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.





Ранее агентство со ссылкой на правительство Ингушетии сообщало, что на обновление здания ТЮЗа в Назрани выделили почти 137 млн рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в нацпроект «Культура».





Фото: pixabay