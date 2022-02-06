Заслуженный артист России Владимир Дерябкин умер в 72 года

В Петербурге на 73-м году жизни скончался цирковой артист, клоун, ученик Олега Попова, заслуженный артист России Владимир Дерябкин, рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его подруга Елена Романова.

«Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего... Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич... Люблю навсегда», – говорится в сообщении.

Жена известного на всю страну артиста рассказала, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. «Это сегодня было — позвонили нам и сказали, что его уже не стало. Онкология, в Песочке), — написала Людмила Васильевна.



Владимир Дерябкин создал первый в России Медвежий театр миниатюр. Неоднократно являлся дипломантом и лауреатом цирковых премий. В конце цирковой карьеры создал первый в России частный Музей граммофонов, который стал одним из крупнейших в мире. Фото: официальная группа Музей граммофонов во «ВКонтакте»

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в городе Каменске Ростовской области, в казачьей семье. Переехав в 16-летнем возрасте в Ленинград, он устроился в Цирк на Фонтанке ночным конюхом, где увлекся цирковым искусством и в свободное от работы время стал посещать школу народного цирка.