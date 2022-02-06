Заслуженный артист России Владимир Дерябкин умер в 72 года

06.02.2022
«Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего... Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич... Люблю навсегда», – говорится в сообщении.
Жена известного на всю страну артиста рассказала, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. «Это сегодня было — позвонили нам и сказали, что его уже не стало. Онкология, в Песочке), — написала Людмила Васильевна.Владимир Дерябкин родился в 1949 году в городе Каменске Ростовской области, в казачьей семье. Переехав в 16-летнем возрасте в Ленинград, он устроился в Цирк на Фонтанке ночным конюхом, где увлекся цирковым искусством и в свободное от работы время стал посещать школу народного цирка.