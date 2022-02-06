Выставка «Мир в открытке. Донское казачество. Русские доспехи» открылась в Магадане

Посвященная Защитникам Отечества выставка открыток из фонда библиотеки «Мир в открытке. Донское казачество. Русские доспехи» начала работу в Магадане, сообщает ИА «Колыма-Информ».

Экспозицию художника Владимира Семенова составляют два набора открыток. В наборе «Донское казачье войско. Обмундирование 1830-х годов» представлены образцы утверждённого законом обмундирования донских казаков, которые своим участием в череде русских побед прославили казаков на весь мир.

В набор «Русские доспехи X-XVII веков» вошли изображения русских воинов в привычной для них обстановке, в красочном и достоверном боевом убранстве. В сообщении организаторов выставки указано, что художнику удалось достойно представить тот изобразительный материал, которого так не хватало всем тем, кто любит русскую историю и культуру.

Выставку можно будет посетить в секторе литературы по искусству до 1 августа 2022 года.

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