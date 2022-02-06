Премьера «документалки» о 70-летии правления королевы Елизаветы Второй состоится 3 июня

3 июня 2022 года в британских кинотеатрах стартует прокат документального фильма «Elizabeth: A Portrait In Parts», сообщает «Культуромания».

Картину также можно будет посмотреть на Amazon Prime Video, передает «Культуромания». В фильме рассказывается о 70-летнем правлении королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Режиссером фильма стал Роджер Мишелл, ранее работавший над лентами «Черный дрозд» и «Ноттинг Хилл». Картина о британской королеве стала заключительной в его карьере — режиссер скончался в сентябре 2021 года.

Продюсером выступил Кевин Лоудер. Юбилей Елизаветы Второй будет широко отмечаться в стране в течение всего года.

Фото: кадр из фильма