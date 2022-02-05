Выставочный проект «Искусство перевозки искусства» стартовал в Москве

05.02.2022

Выставочный проект «Искусство перевозки искусства» стартовал в Москве

Специальный проект «Искусство перевозки искусства» начал работу в Музее русского импрессионизма параллельно с экспозицией «Авангард: на телеге в XXI век», сообщает ФАН.

Директор музея Юлия Петрова рассказала, что проект расскажет посетителям о том, как сегодня перевозят предметы искусства. Она добавила, что если в двадцатые годы прошлого века их перемещали на телегах, то теперь этим занимаются профессиональные транспортные компании.

«В рамках проекта представлены и мультимедийные экспонаты, в пространстве выставки был снят перформанс об упаковке и распаковке. Это предметная и документальная выставка, где представлены ящики с упакованными экспонатами, ящики вскрытые», – рассказала Петрова.

Работа выставки продлится до 22 мая, ее можно посетить по единому билету.

Фото: Pixabay