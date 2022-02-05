Режиссер и сценарист Виктор Бутурлин умер в 75 лет

На 76-м году жизни скончался режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря многосерийным детективам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин – режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом», – сказано в сообщении. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1972-м году, после в 1981 году – мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах режиссеров и сценаристов в Москве.

В качестве режиссера работал в Ивановском и Ленинградском театрах музыкальной комедии. В 1981 году стал режиссером-постановщиком киностудии «Ленфильм».

Дипломной работой Бутурлина стала картина «Прозрачное солнце осени» по рассказу Юрия Трифонова. Его дебютной лентой на «Ленфильме» стала «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко. Во время работы на киностудии он создал фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие.

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