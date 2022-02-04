Борис Грызлов подчеркнул важность системной работы по сохранению культуры

Председатель высшего совета «Единой России», посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил важность системной работы для сохранения российской культуры в эпоху информационных войн и манипуляций. Об этом он заявил в ходе заседания программной комиссии партии, пишет ТАСС.

«Сейчас мы живем в эпоху проходящих информационных войн, манипуляций, демагогий, популизма. И нам необходимо сохранять нашу культуру, нашу речь, особенно среди новых поколений россиян. Отсюда постоянное внимание партии, в том числе в нашей программе народной, к задачам культурного развития, образования, просвещения и информационной политики», — сказал Грызлов.





По его словам, в настоящий момент важно, чтобы «в общенациональной дискуссии о проблемах и целях общественного развития, будущем человека и мировой цивилизации принимали участие не только политики и специалисты, но и широкие круги наших граждан, в первую очередь молодежь».





Сегодня важно организовать именно системную работу ученых, экспертов, общественных деятелей и деятелей культуры по сохранению нашего мировоззренческого базиса, добавил Грызлов.





Фото: сайт «Единой России»