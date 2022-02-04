Павел Каплевич рассказал о «Птице Феликс» и планах на будущее

Российский художник и продюсер театра и кино Павел Каплевич дал интервью изданию IPQuorum, в котором рассказал, как шла работа над постановкой «Птицы Феликс» в «Современнике», о главных качествах продюсера и о новых работах.

По словам Каплевича, «Птица Феликс» рассказывает о семье Юсуповых. В каждом поколении были интересные персонажи: воины, роковые красавицы, крупные меценаты. Вот именно эту историю рода создатели спектакля и хотели показать, говорит Каплевич.





Что касается работы над проектами, то, как отметил Каплевич, главное качество продюсера — это открывать новое в другом человеке.





«Или соединять людей, которые раньше никогда вместе не работали, чтобы получилось нечто неожиданное», — добавил он.





Каплевич напомнил, что с 26 февраля по 4 марта в Новом Манеже будет проходить фестиваль «Коллекция» Аллы Сигаловой и Павла Каплевича «Метаморфозы любви». В нем будут участвовать Алла Сигалова и Ильдар Гайнутдинов с «Магией целого», Алла Демидова и ее «Диалоги со зрителями», Игорь Миркурбанов и RS-BAND, Софья Эрнст в спектакле «Анна» по роману Льва Толстого.





После «Коллекции» Каплевич готовит большую выставку, посвященную Сергею Дягилеву и русскому балету, в петербургском Манеже, где он попробует оживить Вацлава Нижинского. Это он собирается делать при помощи техники захвата изображения. Затем Каплевич с Сигаловой планируют ставить в Театре имени Моссовета пьесу «Клоп» Владимира Маяковского.





Фото: предоставлено пресс-службой театра «Современник»: Даниил Примак, «Птица Феликс»