Новая Третьяковка приглашает на симпозиум и перформанс Ральфа Беккера

В мероприятии примут участие спикеры из разных стран, сообщили в пресс-службе галереи.





12 февраля в Новой Третьяковке на Крымском Валу в рамках публичной образовательной программы выставки New Elements пройдет симпозиум, «посвященный новым художественным практикам, которые переосмысляют взаимоотношения цифровых и аналоговых вычислительных процессов и систем». Работа будет организована по трем секциям: «Science-art сегодня: трансформации междисциплинарных сообществ», «Аутографический мир» и «Вычисляя с природой».





Симпозиум ставит две цели. Первая посвящена институциональным практикам: участники обсудят трансформацию технологического искусства и science-art, а также попытаются разобраться в направлении их развития. Вторая посвящена обсуждению выставки New Elements.





«Участники симпозиума постараются ответить на вопросы, как устроено технологическое искусство и science-art сегодня, как трансформируются роли художника, куратора, продюсера, технологического эксперта, какое влияние на развитие общества оказывают научно-художественные коллаборации и затрудняет ли цифровая культура восприятие изменений в нашем материальном окружении», — рассказали в пресс-службе.





Среди участников дискуссий заявлены куратор Дитмар Оффенхубер (США), директор АrtScience Museum Хонор Харгер (Сингапур), архитектор Саманех Моафи (Великобритания), гляциолог Андрей Глазовский, философ Александр Ветушинский, художники Ральф Беккер (Германия), Туула Нярхинен (Финляндия), Томас Фойерштайн (Австрия), Илья Федотов-Федоров (РФ) и др.





Финальным событием станет перформанс немецкого художника Ральфа Беккера «Естественная история сетей/SoftMachine». Его центральным элементом является сплав металлов галинстан с подключенными электродами, с помощью которых автор создает звуки и формы.





Фото: пресс-служба Третьяковской галереи