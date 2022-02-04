Создатели сиквела «Секса в большом городе» хотят снять второй сезон

Шоураннер сериала «И просто так» Майкл Патрик Кинг и исполнительница одной из главных ролей Сара Джессика Паркер заявили о заинтересованности в продолжении.





Начать съемки второго сезона «И просто так» стоит как можно скорее, пока зрители не забыли его события, отметил Кинг в интервью Variety. По его словам, исполнительница роли Кэрри Брэдшоу согласна с его мнением.





Продюсер также добавил, что незримое присутствие Саманты Джонс, которую в оригинальном сериале играла Ким Кэтролл, идет на пользу саморазвитию Кэрри Брэдшоу. По сюжету, героиня Кэтролл переехала в Лондон после ссоры с героиней Паркер, но они продолжают общаться. Эта линия может получить развитие в новом сезоне, подчеркнул он.





Продолжение культового сериала «Секс в большом городе» вышло в декабре 2021 года. В нем рассказывается о том, как сложилась жизнь героинь оригинального шоу через 11 лет после событий полнометражного фильма «Секс в большом городе 2». Сиквел привлек много внимания и получил много отзывов, в том числе из-за обсуждения некоторых сложных тем, неоднозначного финала и других творческих решений.





Ранее Сара Джессика Паркер рассказала, что не хотела, чтобы Ким Кэтролл присоединилась к касту «И просто так» из-за ее публичных высказываний по поводу конфликтов с ней на съемочной площадке «Секса в большом городе».





Фото: кадр из сериала «И просто так»