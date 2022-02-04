Знаковые спектакли Театра балета Бориса Эйфмана покажут в Москве

04.02.2022
Академический театр балета выступит с программой Eifman Gala 23 апреля на сцене Дворца гимнастики Ирины Виннер-Усмановой, сообщили организаторы.
Гала-вечер приурочен к 75-летию Бориса Эйфмана, отмечается в сообщении «Афиши»
, где можно эксклюзивно приобрести билеты на представление.
Театр балета Бориса Эйфмана привезет из Санкт-Петербурга в Москву фрагменты самых знаковых работ хореографа — спектакли «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторона греха», «Реквием», «Красная Жизель», «Чайковский. Pro et Contra», «Русский Гамлет» и «Эффект Пигмалиона».
В программу гала-вечера, который будет состоять из двух актов, также войдут фрагменты премьерного спектакля 2022 года «Чайка. Балетная история». Московским зрителям представят самые выразительные сцены из новой пластической интерпретации пьесы Антона Чехова, премьера которой состоится 22 и 23 февраля в Санкт-Петербурге.
Фото: Ekaterina Pankova, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96832881