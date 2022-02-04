При реконструкции средневековых башен в Ингушетии нашли 1600 артефактов

Исторические находки сделали во время восстановительных работ, которые проводили на родовых башнях Бишт. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.





Реконструкция затронула средневековый башенный комплекс Бишт, расположенный у начала Тумгойского ущелья в Ингушетии. При работах строители обнаружили более 1600 исторических предметов, которые передали в Музей краеведения Ингушетии.





Среди находок оказались серьги, кольца, браслеты, наконечники стрел, зарнотерка, топоры, курительные трубки, а также высеченный в камне лунный календарь и многие другие предметы. Все находки относятся к периоду Средневековья, отметили в пресс-службе.





В настоящее время артефакты находятся в хранилище. В течение 2022 года сотрудники проведут опись предметов, отреставрируют их и поставят на учет. И только потом находки включат в экспозиционные проекты. Предполагается, что первые предметы покажут публике уже летом.





Башенный комплекс Бишт открыли для туристов в конце 2021 года после завершения реконструкции 80 объектов и благоустройства близлежащей территории.





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