Полиция задержала подозреваемого в повреждении картины Анны Лепорской

04.02.2022
Правоохранители пока не раскрыли личность человека, совершившего акт вандализма. Об этом «Областной газете» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, подозреваемый в повреждении картины Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) найден, задержан и опрошен сотрудниками полиции.
«В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», — добавил Валерий Горелых в комментарии уральскому изданию.
Сотрудники МВД изучают кадры с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия.
Накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч.1. ст. 214 УК РФ (вандализм) по факту повреждения картины Анны Лепорской из коллекции Третьяковской галереи, которая находилась на выставке в «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге, где вандал пририсовал глаза абстрактным фигурам.
Фото: Pawel Maryanov, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49368425