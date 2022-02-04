Полиция задержала подозреваемого в повреждении картины Анны Лепорской

04.02.2022

Полиция задержала подозреваемого в повреждении картины Анны Лепорской
Правоохранители пока не раскрыли личность человека, совершившего акт вандализма. Об этом «Областной газете» сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемый в повреждении картины Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) найден, задержан и опрошен сотрудниками полиции. 

«В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», — добавил Валерий Горелых в комментарии уральскому изданию. 

Сотрудники МВД изучают кадры с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей происшествия.

Накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч.1. ст. 214 УК РФ (вандализм) по факту повреждения картины Анны Лепорской из коллекции Третьяковской галереи, которая находилась на выставке в «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге, где вандал пририсовал глаза абстрактным фигурам.



Фото: Pawel Maryanov, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49368425