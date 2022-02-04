Вышел тизер сериала Gaslit о Уотергейтском скандале

Ролик по политическому триллеру о крупнейшем в истории США скандале появился на YouTube-канале STARZ.





Премьера сериала Gaslit с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях состоится 24 апреля на канале STARZ.





История развернется вокруг Уотергейтского скандала, который закончился отставкой 37-го президента США Ричарда Никсона. Робертс и Пенн сыграли супругов Марту и Джона Митчелл. В то время Джон Митчелл был генеральным прокурором и верным сподвижником главы государства.





Именно Марта Митчелл была первой, кто публично рассказал о попытках республиканцев незаконно прослушивать демократов. Разразившийся политический кризис привел к отставке Никсона и разрушил семью Митчеллов: прокурору пришлось выбирать между женой и верностью президенту.





«Марта — знаменитая светская львица из Арканзаса и жена верного Никсону генерального прокурора Джона Митчелла. Несмотря на свою партийную принадлежность, она первая публично забила тревогу по поводу причастности Никсона к Уотергейту, в результате чего и карьера Никсона, и ее личная жизнь рушатся», — говорится в синопсисе.





По словам создателей, Gaslit представляет новый современный взгляд на Уотергейт, который отличается привнесением человечности в эту историю. Основное внимание уделяется не рассказанным историям и забытым участникам — от неуклюжих подчиненных Никсона и фанатиков, подстрекающих на преступления, до разоблачителей с трагичной судьбой.





Фото: кадр из сериала Gaslit