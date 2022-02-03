ГМИИ продлил часы работы в последние дни проекта «Бывают странные сближенья...»

В заключительные выходные, 5 и 6 февраля, Пушкинский музей увеличит время работы и введет дополнительные сеансы, сообщили в пресс-службе учреждения.





Масштабный выставочный проект «Бывают странные сближенья...» работает в ГМИИ им. А.С. Пушкина до 6 февраля. Последние два дня работы выставка открыта для посетителей до 22:00, вход в главное здание — до 21:00. Постоянная экспозиция на 1-м этаже будет работать в обычном режиме — до 20:00.





Проект, куратором которого стал Жан-Юбер Мартен (Франция), включает более 400 произведений старых мастеров и современных художников, а также экспонаты естественно-научных коллекций. Он занимает основную выставочную ось и семь залов на 2-м этаже главного здания.





Посетители могут увидеть известные картины из собрания Пушкинского музея, а также произведения, обычно находящиеся в запасниках; полотна старых мастеров и современных авторов из более чем 50 российских и зарубежных музеев и частных собраний. Проект представляет собой «13 разделов, посвященных темам, традиционно игнорируемым классическими искусствоведами», отмечается в описании экспозиции.





На выставку «Бывают странные сближенья...» можно попасть 4 февраля по билету на фестиваль «Пятницы в Пушкинском», а также в составе сборных экскурсий, которые пройдут 5 и 6 февраля.





Фото: Ghirlandajo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=633768