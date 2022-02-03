Определены ведущие конкурса «Евровидение-2022»

Итальянская телекомпания Rai назвала ведущих песенного состязания: певец Мика, телеведущий Алессандро Каттелан и певица Лаура Паузини, сообщается на сайте проекта.





Команда из трех человек проведет два полуфинала и финал «Евровидения-2022», которые назначенные на 10, 12 и 14 мая.





Лаура Паузини — итальянская певица, лауреат премий «Грэмми» и «Золотой глобус». Она выступила на церемонии вручения «Оскара» в 2021 году с композицией Io si.





Мика — британский певец американo-ливанского происхождения, выпустивший один мини-альбом и четыре полноформатные студийные пластинки. Становился победителем World Music Awards и Brit Awards, а также номинантом на премию «Грэмми».





Алессандро Каттелан — итальянский телеведущий, работавший в проектах Total Request Live, Le Iene и итальянской версии The X Factor.





66-й конкурс «Евровидение-2022» состоится в городе Турин, расположенном на севере Италии, благодаря победе группы Måneskin в прошлом году. Кто выступит на конкурсе от России, пока не известно. В прошлом году страну представляла Манижа с треком Russian Woman, вошедшая в первую десятку.





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