Липецкий театр драмы посвятит новый спектакль Льву Толстому

Постановка «Русский роман» будет основана на мемуарах супруги писателя Софьи Толстой и воспоминаниях его современников, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.





Новый спектакль Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого поставит режиссер и актер из Санкт-Петербурга, лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман, который уже приступил к репетициям.





Отмечается, что постановка, посвященная писателю, имя которого носит театр, будет необычной. Она представит новый взгляд на Льва Толстого, основанный на воспоминаниях современников и дневниках его жены Софьи Андреевны. Создатели попробуют разобраться, как связаны судьбы толстовских героев и судьба их создателя.





«Театральная жизнь Липецкой области разнообразна и интересна. У каждого театра свое лицо, свой репертуар. Театральное искусство — это то, что объединяет людей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений», — процитировали главу Липецкой области Игоря Артамонова «Добринские вести».





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