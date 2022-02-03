Владимир Мирзоев снимет сериал по «Преступлению и наказанию»

Действие экранизации перенесут в современный Санкт-Петербург, сообщает Variety со ссылкой на стриминговую платформу Start.





Режиссер Владимир Мирзоев, снявший сериал «Топи», поставит мини-сериал по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» для стриминга Start.





Главными героями станут Родин Раскольников, отчаявшийся и погрязший в долгах, а также его младшая сестра Авдотья Романовна. Он «под влиянием темной силы совершает мелкую кражу в супермаркете», а затем, «терзаемый совестью убивает старуху», пишет издание.





По словам оператора-постановщика Василия Григолюнаса, Родион и Дуня «похожи друг на друга, и у них схожие характеры». «Самое главное, хотя это и не так очевидно, они оба герои. Они оба страстные, гордые и неспособные сдаться», — отметил он.





Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов. Дата онлайн-премьеры проекта и актерский состав пока не названы.





В 2021 году вышел мистический сериал «Топи» Владимира Мирзоева, который стал одним из самых обсуждаемых российских проектов прошлого года. Он также работал над фильмами «Вишневый сад», «Время женщин», «Ее звали Муму», «Борис Годунов» и др.





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