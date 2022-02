В KGallery покажут графические оформления азбук XX-XXI веков

Новый выставочный проект «Время азбуки» пройдет в петербургской галерее с 11 февраля по 10 апреля, сообщили в пресс-службе KGallery.





Задуманная несколько лет назад выставка представит известные и редкие издания XX-XXI веков, а также оригинальные графические листы к алфавитам от «Азбуки в картинах Александра Бенуа» (1904) до Your First Book: From Apricot to Zucchini and Back Again Никиты Алексеева (2021).





«Каждое историческое время, начиная с XVI века, имело свои азбуки: процесс трансформации этого типа издания от обучающего пособия до произведения искусства удивителен и многогранен. Задача выставки "Время азбуки" — показать одну из таких граней, как разные художники — от членов "Мира искусства" до наших современников — подошли к вопросу оформления собственных азбук», — отметили в галерее.





В экспозицию вошли работы Елизаветы Бём, Мстислава Добужинского, Георгий Нарбута, Веры Ермолаевой, Александра Самохвалова, Всеволода Воинова, Вениамина Белкина, Владимира Конашевича, Владимира Лебедева, Татьяны Мавриной, Ильи Кабакова, Александра Флоренского, Анатолия Белкина и других художников и графиков.





В рамках проекта — лекции, арт-завтраки, мастер-классы, прогулки.





Фото: Н. Ф. Алексеев. Буква «Z — zander, zucchini». 2021.

Фотография Евы Горобец, печать и собрание «ПиранезиLab»,

предоставлено пресс-службой KGallery