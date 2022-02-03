В Москве прошла премьера фильма «Мама, я дома»

Премьера ленты «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова состоялась в среду, 2 февраля, в кинотеатре «Художественный». Об этом рассказал в беседе с ТАСС продюсер Александр Роднянский.

«Это фильм талантливых молодых людей. Для меня это в последние годы главный фокус интересов. Талантливая сценаристка молодая Маша Изюмова, молодой режиссер Владимир Битоков — я их свел вместе. Плюс сценарий был написан на замечательную женскую роль — ее сыграла Ксения Раппопорт. Юра Борисов, который в прошлом году стал лицом российского кинематографа. Плюс еще Ксюша Середа, замечательный оператор, которая в свои годы умудрилась снять несколько важнейших картин», — сказал он.





Действие драмы разворачивается в Кабардино-Балкарии, героиней становится водитель автобуса Тоня: она ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Тоня отказывается верить в известие о его смерти и требует у властных структур начать поиски.





Международная премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе Orizzonti Extra.





Фото: Pixabay