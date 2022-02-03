Актер Добронравов вернулся в Театр сатиры

Актер Федор Добронравов вернулся в труппу Театра сатиры после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает «Культуромания».

«Нас ждут новые победы, и я очень этому рад», — сказал артист после спектакля «Где мы?..», в котором он играет одну из ролей.





По его словам, два года без театра пролетели быстро, и он счастлив вернуться в родные стены. Он покинул театр из-за разногласий с прежней дирекцией.





Спектакль «Где мы?..» вернулся в театр после двухлетнего перерыва. Главную роль в постановке играет народный артист России Александр Ширвиндт.





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