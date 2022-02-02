Заслуженная артистка России Алла Семенова умерла в 62 года

Актриса Курганского театра кукол «Гулливер» скончалась в ночь на 1 февраля. Об этом сообщается на сайте учреждения.





«Память об Алле Константиновне навсегда останется в сердцах зрителей и коллег. Образы, воссозданные ею на сцене, были наполнены искренностью и глубиной чувств», — говорится в сообщении театра «Гулливер» (г. Курган).





Коллектив театра кукол выразил соболезнование родным и близким актрисы. Прощание с Аллой Семеновой пройдет 4 февраля в 12:00 в Богоявленском соборе.





Алла Семенова окончила Екатеринбургский театральный институт. С 1979 года служила в «Гулливере». Известность ей принесла роль Аленушки в постановке «Сестрица Аленушка, братец Иванушка». За годы деятельности ее работу неоднократно оценивали на российских и международных фестивалях. Участвовала в спектаклях «Ваня Датский», «Пиаф», «Каприч’ио», «Маленький принц», «Коняги», «Серенада», «Медной горы Хозяйка» и др.





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