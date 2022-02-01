ГМИИ открыл обновленную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки

С 1 февраля в Пушкинском музее в Москве доступны обновленные экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, передает «Интерфакс».





Привлечь запасники потребовалось на время, пока картины постоянной экспозиции находятся на выставках в других музеях, в том числе в Париже.





На втором этаже разместили картины художников XIX века, включая барбизонцев и импрессионистов. Особое место отвели символистам: Пюви де Шаванну, Редону и другим авторам. Кроме того, посетители увидят работы европейских мастеров конца XIX века: Делакруа, Гойи, Добиньи, Дега, Моне, Ренуара и др.





На третьем этаже представили картины постимпрессионистов Сезанна, Ван Гога и Гогена, а также Матисса, Пикассо, Кандинского, Шагала и других художников первой половины ХХ века. Отдельный зал посвятили влиянию Сезанна на искусство этого периода.





Как отметили в галерее, посетители смогут более подробно изучить работы фовистов, творчество кубистов после Пикассо, а также наследие Парижской школы. Экспозицию завершает итальянское искусство прошлого столетия.





Фото: Ghirlandajo — собственная работа, CC BY-SA 3.0,

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