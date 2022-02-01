Киномарафон фестиваля Arctic open начался в Архангельской области

В программу смотра вошли более 20 документальных, короткометражных и полнометражных художественных лент для зрителей разных возрастов. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.





Во вторник, 1 февраля, стартовал киномарафон V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Первый (конкурсный) этап Arctic open прошел в декабре 2021 года. В нем участвовали 56 киноработ, лучшей из которых признали «Второе солнце» (Россия). Киномарафон — второй этап, который называют «эхом кинофестиваля».





Зрителей ждут 22 фильма из России, Франции, Дании и Норвегии: документальные и художественные короткометражки и полнометражные картины, ленты для детей и подростков и для всей семьи.





В программу также вошли два фильма, снятые архангельскими кинематографистами: «Голоса бухты Тихой» и «Были-небыли».





Некоторые показы в районах Архангельской области будут бесплатными. Киномарафон продлится до 30 мая. В планах организаторов — устроить показы фестивальных лент в Коми, когда в регионе стабилизируется эпидемиологическая ситуация.





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