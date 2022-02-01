На участие в «Русских сезонах» в этом году подали 35 заявок

В 2022 году международный культурный проект «Русские сезоны» пройдет в смешанном формате. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





К настоящему моменту заявки на участие в проекте подали 35 культурных учреждений. В этом году «Русские сезоны» представят программы, подготовленные российскими исполнителями, музеями и театрами в Дании, Швеции и Норвегии. Мероприятия планируют провести в традиционном и онлайн-режиме.





В фестивальную программу войдут совместные российско-скандинавские проекты, созданные для «Русских сезонов». Среди российских учреждений планируется участие Мариинского и Александринского театров, Академии танца Бориса Эйфмана, Театра наций, «Союзмультфильма», Музея музыки, ГМЗ «Царское село» и др.





Церемонию открытия, запланированную в онлайн-формате, посвятят 150-летию со дня рождения организатора «Русских сезонов» в Париже Сергея Дягилева. Кроме того, в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова в Дании и Норвегии пройдет выставка «Рахманинов. Известный-неизвестный» от Музея музыки.





В рамках «Русских сезонов» пройдет фестиваль народного творчества Special Folk Edition, на котором выступят участники проекта «Мы — Россия». Продолжит работу онлайн-платформа Stay Home with Russian Seasons, где в течение этого года проведут недели российского кино, музыки, русского языка и литературы, виртуальные выставки и экскурсии, трансляции спектаклей. С запуска портала в 2020 году на нем показали 235 трансляций с охватом 60 млн просмотров.





В прошлом году «Русские сезоны» прошли в Южной Корее и Бельгии. 30 мероприятий проекта посетили более 28 тысяч человек.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ