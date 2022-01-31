В Московском молодежном театре дебютирует «Рождественская песнь»

Премьерный показ постановки по одноименной повести-сказке Чарльза Диккенса состоится 10 февраля, сообщили в пресс-службе театра.





Премьера в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева приурочена к 210-летию со дня рождения английского писателя.





«Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями» при жизни Чарльза Диккенса стала одним из его самых известных произведений. Мотивом к ее написанию послужила тяжелая судьба бедных слоев населения, о которой автор знал по себе и своей семье. В детстве он пережил разорение отца и был вынужден работать с 12 лет на производстве.





«Социальную полемику, обличение пороков общества писатель вплетает в ткань повествования повести деликатно и искусно, выводя на первый план удивительное приключение богача Скруджа в Сочельник, — отмечают в театре. — Этой концепции пытается следовать и режиссер спектакля Семен Спесивцев. Сценическое действо, насыщенное интерактивным общением, рассчитано на вовлечение зрителей в сюжет, на сопереживание и сотворчество, пробуждающее желание творить добро, сострадать и помогать ближним».





Семен Спесивцев — выпускник ВТУ им. Щепкина, занимается актерской и режиссерской деятельностью. Среди его постановок — «Очарованный странник», «Герой нашего времени», «Повести Белкина», «451 по Фаренгейту» и др.





Фото: JiMar618. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12163574