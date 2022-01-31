Театр на Бронной представит свою версию «Вишневого сада»

31.01.2022
Предпремьерные показы спектакля по пьесе А. П. Чехова пройдут 4 и 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного театра.
Режиссер «Вишневого сада» Микита Ильинчик, для которого постановка стала первым спектаклем большой формы, дебютировал в Театре на Бронной в прошлом году с «Благоволительницами» по роману Джонатана Литтелла.
«Когда работаешь над Чеховым, особенно над таким знаковым произведением, как "Вишневый сад", неизбежно вступаешь в диалог с режиссерскими работами, связанными с пьесой, будь это Стрелер или Эфрос. С одной стороны, это дает возможность концептуального решения — "опрокинуть" все, что было до нас, сделать что-то свое. Но нам с художницей Машей Плавинской хотелось, наоборот, продолжить историю этих постановок», — отметил режиссер.
В работе над постановкой участвуют художник по костюмам Анна Брауде, художник по свету Юрий Курамшин, саунд-дизайнер Валерий Машков.
Роли исполняют Лариса Богословская, Екатерина Волкова, Александр Доронин, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина и другие актеры.
Фото: pixabay