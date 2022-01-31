«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо обошла «King’s Man: начало» в России

Триллер мексиканского режиссера стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ в минувшие выходные. Такие данные приводит kinobusiness.com.





Согласно статистике портала, за уик-энд фильм «Аллея кошмаров» собрал в прокате в России и СНГ более 61 млн рублей.





Триллер режиссера Гильермо дель Торо обошел комедийный боевик «King’s Man: начало» — приквел к фильмам о супершпионской организации. Он занял второе место, собрав более 44 млн рублей. Третье место досталось ленте «Человек-паук: нет пути домой». Она собрала кассу в 39 млн рублей.





«Аллея кошмаров» в отличие от других фильмов постановщика не содержит мистических или фэнтезийных мотивов. В центре истории — мужчина, выдающий себя за медиума (Брэдли Купер). Он встречает женщину-психиатра, которая оказывается более умелой и опасной (Кейт Бланшетт). Лента вышла в российский прокат 20 января.





Фильм «King’s Man: начало» снял режиссер Мэтью Вон. Его действие разворачивается в начале прошлого века, когда политики и криминальные гении приводят мир к войне. Им противостоит шпионская организация. В фильме сыграли Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон, Рис Иванс и др. Картина, основанная на комиксах, вышла в прокат в России 13 января.





Третий фильм франшизы о Человеке-пауке снял Джон Уотс. Фантастический боевик рассказывает о том, как Человека-паука несправедливо обвиняют в смерти Мистерио, раскрывшего его личность. Питер Паркер просит помощи у Доктора Стрэнджа, однако примененное им заклятие приводит к опасным последствиям. В главных ролях — Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Зендея. Фильм вышел на российские экраны 15 декабря.





Фото: кадр из фильма «Аллея кошмаров»