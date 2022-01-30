Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу смерти Леонида Куравлева

30.01.2022
«Ушел из жизни замечательный актер, человек исключительного таланта и невероятной творческой энергии Леонид Вячеславович Куравлев. С его именем связана целая эпоха отечественного кинематографа. Своей проникновенной игрой и артистическим темпераментом он с первых ролей покорил сердца миллионов зрителей», – говорится в сообщении Ольги Любимовой.
В сообщении добавляется, что для многих известных режиссеров сотрудничество с Леонидом Вячеславовичем становилось большой удачей. По словам министра культуры России, коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть глубину образа.
«Прошу передать родным и близким мои искренние соболезнования. Светлая память», – такими словами заканчивается сообщение Ольги Любимовой.