Церемония закрытия II международного музыкального фестиваля Валерия Халилова пройдет в Москве

Свыше 10 коллективов примут участие в закрытии II международного музыкального фестиваля Валерия Халилова во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в день 70-летия со дня рождения военного дирижера, сообщили организаторы фестиваля.

«Гала-концерт пройдет в формате дефиле оркестров при участии сводного оркестра, хора, а также звезд российской эстрады, тем самым объединив всю творческую деятельность военного дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова», – говорится в сообщении организаторов. На сцену выйдут Государственный Кремлевский оркестр России, Московский Синодальный хор, Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А.Римского-Корсакова ВМФ России, Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь, хор Свято-Данилова монастыря и Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В.Александрова, который Халилов возглавлял в последний год своей жизни.

«У фестиваля есть объединяющая история, которая будет ярко выражена в гала-концерте 30 января. В финале этого концерта все участники – порядка 250-300 музыкантов духовых оркестров, самые именитые хоры – исполнят произведение Валерия Халилова «Навсегда великая страна», – рассказал директор–заместитель художественного руководителя Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента РФ, художественный руководитель фестиваля Андрей Колотушкин. Стартовавший 17 января на Исторической сцене Большого театра России смотр за две недели охватил свыше 40 городов нашей страны, концерты прошли также в Белоруссии, Японии и Казахстане.

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