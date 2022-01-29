Старт российско-норвежского проекта «Поэзия Арктики» намечен на 2022 год

29.01.2022

Старт российско-норвежского проекта «Поэзия Арктики» намечен на 2022 год

В 2022 году запланирован страт российско-норвежского культурного проекта «Поэзия Арктики», сообщает «Мурманский вестник».

В ходе проекта будут организованы очные и онлайн-семинары. Перед мероприятием поставлена цель развития неформального общения между писателями Северо-Запада России и Северной Норвегии.

Идея о создании фестиваля принадлежит мурманскому поэту Максим Салтыков, живущему в Норвегии. За реализацию проекта отвечает мурманское отделение Союза писателей России.

Более 30 участников выразили заинтересованность в «Поэзии Арктики — 2022», в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска и даже Австралии. Организаторы планируют создание Арктического поэтического кластера.

Фото: Pixabay