Старт российско-норвежского проекта «Поэзия Арктики» намечен на 2022 год

29.01.2022
В ходе проекта будут организованы очные и онлайн-семинары. Перед мероприятием поставлена цель развития неформального общения между писателями Северо-Запада России и Северной Норвегии.
Идея о создании фестиваля принадлежит мурманскому поэту Максим Салтыков, живущему в Норвегии. За реализацию проекта отвечает мурманское отделение Союза писателей России.
Более 30 участников выразили заинтересованность в «Поэзии Арктики — 2022», в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска и даже Австралии. Организаторы планируют создание Арктического поэтического кластера.
Фото: Pixabay