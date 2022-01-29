Советский и российский актер театра и кино Андрей Садчиков умер в 71 год

29.01.2022
Андрей Садчиков родился 25 апреля 1950 года. В 1975-м окончил ГИТИС.
С 1976 по 1992 год был актером Московского академического театра имени Маяковского, с 1996 до 2002 года работал педагогом в Центре творчества детей и юношества «Сокол», после – в театре «Ромэн».
Дебют на больших экранах состоялся в 1976-м – в спортивной драме «Такая она игра». Актер также снимался в подростковой ленте «Исчезновение», телеверсии спектакля «Жизнь Клима Самгина», фильмах «Закон зимовки», «Кошка на раскаленной крыше» и др.
Фото: кадр из фильма «Закон зимовки»