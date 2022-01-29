Миниатюрную модель конюшни расписанную Бэнкси продали за миллион фунтов стерлингов

Расписанная уличным художником Бэнкси миниатюрную модель конюшни продана на аукционе за один миллион фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

На торги лот был выставлен под названием «Все или ничего» владельцами парка миниатюр «Модельная деревня Меривейла». По словам организаторов аукциона, средства от продажи будут направлены на развитие «деревни».

В аукционном доме Anderson & Garland отметили, что интерес к лоту был очень большим. «С того момента, как история о конюшне Бэнкси попала в прессу, она привлекла внимание коллекционеров со всего мира. Интерес был высоким, поэтому и участников торгов было много», — сказали в аукционном доме.

Прежде стало известо, что британский певец Робби Уильямс выставит на продажу свою коллекцию картин Бэнкси. Торги состоятся в Лондоне 2 марта 2022 года.

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