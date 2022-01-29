Музей Павла и Сергея Третьяковых открывается в Москве

Посвященный братьям-коллекционерам Павлу и Сергею Третьяковым музей открывается для посетителей в субботу в Голутвинском переулке Москвы, сообщает ТАСС.

«В этом доме Павел и Сергей Третьяковы родились, соответственно в 1832 и 1834 годах, но уже в начале 1840-х семья Третьяковых из этого дома уехала и переселилась поблизости в усадьбу Рябушинских. Этот дом перестраивался неоднократно, стал сдаваться внаем, поэтому здесь жили разные люди, после 1918 года дом был национализирован, и здесь были коммунальные квартиры. Соответственно материалов, как здесь жила семья Третьяковых, каковы были назначения комнат, не сохранилось», – рассказала заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Гафар. По ее словам, музей создан по принципу репрезентативного исторического дома, что позволяет посетителям окунуться в жизнь и деятельность личностей и полностью прочувствовать атмосферу той эпохи.

На первом этаже музея представлены три блока в мультимедийном формате: «Семейный альбом», «Архив предпринимателя» и «Каталог коллекции». Посетители увидят интерактивную экспозицию о родословной братьев, семейные фотографии Третьяковых, фильм про их льняную мануфактуру и таймлайн о развитии коллекции братьев.

Экспозиция в кабинете младшего брата Сергея представлена предметами мебельного гарнитура, письменным прибором, документами и фотографиями. Атмосферу кабинета Павла создают живопись и скульптура из его собрания, в том числе бюст Достоевского, а также игрушки детей

Музей будет работать со среды по воскресенье, выходные – понедельник и вторник. Посетить его можно по сеансам – семь человек каждые полчаса.